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    28 января 2021, 14:04

    Семью оленеводов с маленькими детьми спасли на Ямале. Люди застряли в тундре в -40

    Алена Макаренко

    В тундре в Яр-Сале застряла семья оленеводов с двумя маленькими детьми, одному из которых скоро исполнится два года, другому — несколько месяцев. Их уже эвакуировали из Ямальской тундры, сейчас все семейство чувствует себя хорошо. Кочевники были тепло одеты и не успели замерзнуть. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».
    Семью оленеводов с маленькими детьми спасли на Ямале. Люди застряли в тундре в -40

    Из стойбища семья выехала накануне вечером. По пути кочевники останавливались и согревались чаем. В тундре оленеводы чувствуют себя как дома, но на подъезде к райцентру у них сломалась техника.

    «Я хотела детей обследовать, с прошлого года их не привозила сюда. Решили ехать. И у нас сломался „Буран“. Сразу вызвали спасателей, они приехали за нами», — рассказала Алиса Сэротэтто.

    Вся семья тепло оделась, потому что им предстояла длинная дорога до райцентра. Тем не менее температура на улице опустилась до -40 градусов. Поэтому, по словам спасателей, счет шел на секунды.

    Сотрудники «Ямалспаса» прибыли на место на трех снегоходах через несколько минут.

    «Нужно делать все очень быстро, потому что ты не понимаешь ситуацию. Люди звонят и говорят: „Мы находимся там-то“, — но не могут точно описать, где именно. Приходится выяснять, спрашивать хоть какие-то ориентиры ближайшие и быстро работать», — отметил начальник поисково-спасательной группы районного ПСО «Ямалспаса» Денис Розборский.

    Семью оленеводов эвакуировали и доставили в районную больницу. Их здоровью ничего не угрожает.

    В конце 2020 года спасатели в Яр-Сале переехали на новую базу. Здания построили в Мужах, Тарко-Сале и Красноселькупе. Власти округа планируют к 2030 году возвести девять строений для «Ямалспаса» и 18 пожарных депо. Они также поддержали спасателей — ввели пятипроцентную надбавку к зарплате за физическую подготовку, а гарантированная часть зарплаты поднялась с 60 до 75%.

    Кроме того, парк окружной спасательной службы пополнился 12 транспортными средствами — снегоходами и аэролодкой. Также «Ямалспас» получил специальную технику, чтобы отогревать машины на трассе.