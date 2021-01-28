Семью оленеводов с маленькими детьми спасли на Ямале. Люди застряли в тундре в -40

Из стойбища семья выехала накануне вечером. По пути кочевники останавливались и согревались чаем. В тундре оленеводы чувствуют себя как дома, но на подъезде к райцентру у них сломалась техника.

«Я хотела детей обследовать, с прошлого года их не привозила сюда. Решили ехать. И у нас сломался „Буран“. Сразу вызвали спасателей, они приехали за нами», — рассказала Алиса Сэротэтто.

Вся семья тепло оделась, потому что им предстояла длинная дорога до райцентра. Тем не менее температура на улице опустилась до -40 градусов. Поэтому, по словам спасателей, счет шел на секунды.

Сотрудники «Ямалспаса» прибыли на место на трех снегоходах через несколько минут.

«Нужно делать все очень быстро, потому что ты не понимаешь ситуацию. Люди звонят и говорят: „Мы находимся там-то“, — но не могут точно описать, где именно. Приходится выяснять, спрашивать хоть какие-то ориентиры ближайшие и быстро работать», — отметил начальник поисково-спасательной группы районного ПСО «Ямалспаса» Денис Розборский.

Семью оленеводов эвакуировали и доставили в районную больницу. Их здоровью ничего не угрожает.

В конце 2020 года спасатели в Яр-Сале переехали на новую базу. Здания построили в Мужах, Тарко-Сале и Красноселькупе. Власти округа планируют к 2030 году возвести девять строений для «Ямалспаса» и 18 пожарных депо. Они также поддержали спасателей — ввели пятипроцентную надбавку к зарплате за физическую подготовку, а гарантированная часть зарплаты поднялась с 60 до 75%.

Кроме того, парк окружной спасательной службы пополнился 12 транспортными средствами — снегоходами и аэролодкой. Также «Ямалспас» получил специальную технику, чтобы отогревать машины на трассе.