Семью Ямала выбрали в Новом Уренгое

Итоги конкурса «Семья Ямала» подвели в Новом Уренгое. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-регион».

Победителей выбрали в пяти номинациях: «Молодая семья», «Многодетная семья», «Преодоление» (семья, столкнувшаяся с серьезными трудностями), «Династия года» и «Опекунская семья».

Все победители получили дипломы и сертификаты на 250 тысяч рублей.

«В этом зале собрались представители самых ярких семей Ямала. А семей, в которых есть несовершеннолетние дети, на Ямале больше 90 тысяч. Почти 14 тысяч — многодетных. Это признак стабильности нашего региона. Ямал защищает своих и создает условия для того, чтобы семьи росли», — заявила заместитель губернатора ЯНАО Татьяна Бучкова.