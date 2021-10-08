Семью из Челябинска оштрафовали после видео с кричащим под окнами мальчиком

В Челябинске жители одного из домов обратили внимание на ребенка, который каждое утро кричал под окнами. Мальчик просил родителей скинуть ключи. Его семью в итоге оштрафовали.

Видео со стоящим на улице ребенком разместили в паблике «Подслушано Северок» в социальной сети «ВКонтакте».

«По улице Солнечной, 24, каждое утро с 06:30 до 08:00 кричит мальчик лет 9-10 маме, чтобы та скинула ему ключи от квартиры. Длится это уже месяц», — написал автор публикации.

Соседи пояснили, что пробовали поговорить с ребенком, но тот постоянно убегал.

Сообщение в соцсетях привлекло внимание полиции, сообщил сайт 74.ru. Правоохранители выяснили, что мальчику девять лет. Его семью тоже нашли.

«В отношении матери ребенка составили протокол по статье 5.35 КоАП (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)», — уточнили в ГУ МВД по городу.

Родители ребенка, по словам соседей, не пьют. Раньше семья не состояла на учете и не попадала в поле зрения полицейских. Теперь ее поставят на учет в органы системы профилактики. Сведения также передадут соцслужбам — для оказания помощи в случае необходимости.

Утром мальчик, по имеющимся данным, приходил домой от бабушки, которая живет неподалеку. Источник рассказал, что ребенок якобы учится в классе коррекции и постоянно теряет вещи. Поэтому взрослые и перестали давать ему ключи от квартиры — чтобы не менять замки.

Семья воспитывает еще одного ребенка, ему три года.