Семьям жертв нападения на казанскую школу выплатят по миллиону рублей

Семьи погибших в результате нападения на школу №175 в Казани получат по миллиону рублей в качестве компенсации. Об этом заявила руководитель пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова.

По ее словам, пострадавшим в зависимости от степени тяжести ранений выплатят от 200 до 400 тысяч рублей, сообщил ТАСС. Решение об этом было принято властями республики по поручению президента РФ. По последним данным, жертвами атаки стали восемь человек. Более 20 пострадавших находятся в больницах.

После трагедии во всех школах Татарстана пройдут проверки. Помимо этого, будут проверены все владельцы оружия на территории республики.

Стрелок, напавший на школу, задержан. Ему 19 лет. Он действовал в одиночку. Разрешение на оружие молодой человек получил за две недели до массового убийства. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.