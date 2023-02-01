Общество 01 февраля 2023, 09:10 Семьям уволенных после 25 лет службы прапорщиков и мичманов предложили дать льготы Депутат Нилов предложил распространить льготы на семьи прапорщиков и мичманов РИА «Новости»

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Семьи прапорщиков и мичманов, уволенных после 25 лет службы, должны иметь право на социальные льготы и гарантии. Законопроект об этом представил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщил RT.

Документ планируют внести на рассмотрение Госдумы. По словам Нилова, речь идет в том числе о том, чтобы близкие уволенных прапорщиков и мичманов имели право покупать с 50-процентной скидкой путевки в санатории и на курорты.

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Он обратил внимание, что эта возможность, как и другие меры поддержки, есть у семей офицеров, которые уволились со службы после аналогичного периода работы. Причем причина увольнения значения не имеет.

Нилов отметил, что, если проект примут, это поможет восстановить социальную справедливость.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил создать в Москве центр психологической помощи участникам спецоперации. В случае, если проект покажет эффективность, этот опыт можно будет применить и в других регионах страны, пояснил он.