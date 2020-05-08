Семьям упростили подачу заявлений на «коронавирусные» детские выплаты

Родители смогут получить пять тысяч рублей на ребенка до трех лет, даже если у него нет СНИЛС. Теперь для подачи заявления в Пенсионный фонд достаточно минимальных сведений о ребенке.

«При подаче заявления через личный кабинет на портале es.pfrf.ru семье достаточно указать имя и дату рождения ребенка, после чего СНИЛС будет найден в базе данных и добавлен к заявлению. Таким образом, обратиться и получить выплату на детей до трех лет можно полностью дистанционно, даже если родители еще не успели оформить СНИЛС детям» — сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России.

В Пенсионном фонде также облегчили заполнение формы банковских реквизитов. Для перевода денег понадобятся БИК банка и номер счета — все остальное заполнится автоматически.

Выплата в пять тысяч рублей положена всем семьям, у которых право на материнский капитал появилось или появится до 1 июля. Эти деньги выплачиваются ежемесячно на каждого ребенка в семье дополнительно к материнскому капиталу, не уменьшая его размер. Заявление можно подать до октября.

По данным фонда, россияне подали уже больше 2,6 миллиона заявлений на выплату пяти тысяч рублей. В ведомстве предупредили, что в качестве заявителя нужно указывать владельца сертификата. Некоторые заявители допускают опечатки при написании имени ребенка или даты его рождения.