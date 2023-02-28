Общество 28 февраля 2023, 10:58 Семьям участников СВО предложили предоставить вычет по тарифу на вывоз и переработку мусора

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Российское экологическое движение обратилось к президенту Владимиру Путину с предложением предоставить семьям участников СВО вычет по тарифу на вывоз и переработку мусора. Об этом написал «ФедералПресс».

«Предоставить им льготу по мусорному тарифу, вернув часть средств — то, что можно сделать без проблем уже завтра, все условия для этого у нас есть», — процитировало издание слова исполнительного директора РЭД Элмурода Расулмухамедова.

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В обществе отметили, что на сегодняшний день заложенный в мусорном тарифе резерв может быть предназначен для решения важных социальных задач.

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