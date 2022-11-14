Общество 14 ноября 2022, 03:14 Семьям с детьми захотели дать новые льготы по ипотеке «Известия»: ипотечные каникулы предложили дать семьям с детьми без падения дохода на 30% РИА «Новости»

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Крупные риелторские компании предложили распространить ипотечные каникулы на семьи с детьми, чьи доходы не падали на 30%. Свою инициативу они изложили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщили «Известия».

Сейчас ипотечные каникулы могут попросить те семьи, в которых за последние два месяца доход упал на 30% и более. При этом выплаты должны составлять более половины дохода. Федеральная компания «Этажи» предложила расширить список тех, кто может взять отсрочку. Послабления хотят давать всем семьям с детьми.

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Также риелторы выступили за то, чтобы родителям разрешили быть собственниками не только одной квартиры. В Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленинградской области предложили повысить размер кредита до 30 миллионов рублей. Пока сумма составляет 15 миллионов рублей.

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Письма с инициативами направили премьеру и в Центробанк. В пресс-службе кабмина заявили, что обращение уже поступило на рассмотрение. Как сообщили в регуляторе, письмо риелторов изучат, как только получат его.