Семьям с детьми предложили увеличить страховые суммы вкладов

Россиянам с несовершеннолетними детьми хотя увеличить страховые суммы по вкладам. Сейчас возмещение в размере 100% не превышает 1,4 миллиона рублей.

Предложение на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова направил депутат Госдумы Василий Власов. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на документ.

Парламентарий напомнил, что по страховым случаям для банковских вкладов держатели счетов получают стопроцентное возмещение суммы, но не более 1,4 миллиона рублей. Рассчитывать на нее в равной степени могут как вкладчики, у которых нет детей, так и воспитывающие ребенка.

Сумму для пострадавших с детьми парламентарий и предложил увеличить. Власов подчеркнул, что использовать вклады люди могли бы для содержания ребенка, накопить средства на его будущее или получение образования.

Увеличить страховую сумму на 1,4 миллиона депутат хочет «за каждого несовершеннолетнего ребенка, который находится на иждивении на момент наступления страхового случая».

Власов счел такую меру дополнительной гарантий финансового благополучия семей, воспитывающих детей. Их поддержка является одной из приоритетных для российского государства.