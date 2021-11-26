Семьям с детьми предложили повысить налоговый вычет при покупке жилья

В Госдуме предложили ввести еще одну меру поддержки для семей с детьми. Депутат Иван Сухарев призвал увеличить им налоговый вычет при покупке квартиры на миллион рублей за каждого ребенка. Своими мыслями он поделился с вице-премьером Татьяной Голиковой в письме.

Парламентарий уточнил, что сейчас вычет на приобретение жилья составляет фактическую сумму расходов, но не может превышать двух миллионов рублей, а наличие детей на его размер не влияет.

«Прошу вас поручить рассмотреть целесообразность увеличения предельного размера имущественного вычета при приобретении жилья семьями с детьми, увеличивая размер имущественного вычета на один миллион рублей за каждого ребенка в составе семьи», — приводит RT текст письма Сухарева.

Каждый работающий россиянин имеет право один раз при приобретении жилья воспользоваться имущественным вычетом до двух миллионов рублей и вернуть 13% от суммы в виде ранее уплаченного НДФЛ.

В конце октября Сухарев попросил главу Минтруда Антона Котякова освободить российских пенсионеров с автомобилями от транспортного налога.