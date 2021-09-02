Семьям с детьми напомнили о мерах поддержки государства

Семьи с детьми могут оформить некоторые пособия онлайн с помощью госуслуг. Специалисты портала напомнили, на какие выплаты могут рассчитывать родители.

«Сегодня можно оформить несколько пособий и выплат с помощью госуслуг, которыми в 98% случаев пользуется хотя бы один из родителей», — отметили на госуслугах.

Родителям школьников полагается единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей. Также на материальную поддержку могут рассчитывать семьи с невысокими доходами. Для беременных женщин предусмотрено ежемесячное пособие 6300 рублей.

Выплата на детей до трех лет в среднем по стране составляет около 11 тысяч рублей. Еще родители могут получить выплаты на детей от трех до семи лет и от восьми до 17 лет, если ребенок воспитывается в одиночку.

«Материнский капитал — 484 тысяч рублей для семей с одним ребенком, 639 тысяч рублей для семей с двумя и более детьми. Сертификат на маткапитал выпускается автоматически на госуслугах», — напомнил портал.

Также от государства можно получить компенсацию за путевку в лагерь. Компенсация может доходить до 50%, но при этом сумма не должна превышать 20 тысяч рублей. В ближайшее время на портале появится возможность записывать детей в кружки и секции.