Семьям с детьми до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей в июле
«Предлагаю в июле еще раз выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет», — заявил Путин во время обращения к россиянам.
Президент подчеркнул, что семьи, где оба родителя остались без работы, продолжат получать по три тысячи рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице до конца лета.
Российские власти этой весной запустили беспрецедентный по объему выделенных средств и охвату помощи пакет поддержки людей и экономики.
«Мы смогли это сделать, благодаря накопленным резервам и стабильным макроэкономическим показателям», — сказал Путин.
Ранее российский лидер заявил, что ограничительные меры, которые приняли в России из-за пандемии коронавируса, помогли сохранить человеческие жизни. Он поблагодарил медиков и волонтеров и отметил, что государство продолжит поддерживать работников здравоохранения.