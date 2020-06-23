Семьям с детьми до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей в июле

Президент России Владимир Путин предложил выплатить еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет. Тем, кто получил первую выплату, вторую вышлют автоматически.

«Предлагаю в июле еще раз выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет», — заявил Путин во время обращения к россиянам.

Президент подчеркнул, что семьи, где оба родителя остались без работы, продолжат получать по три тысячи рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице до конца лета.

Российские власти этой весной запустили беспрецедентный по объему выделенных средств и охвату помощи пакет поддержки людей и экономики.

«Мы смогли это сделать, благодаря накопленным резервам и стабильным макроэкономическим показателям», — сказал Путин.

Ранее российский лидер заявил, что ограничительные меры, которые приняли в России из-за пандемии коронавируса, помогли сохранить человеческие жизни. Он поблагодарил медиков и волонтеров и отметил, что государство продолжит поддерживать работников здравоохранения.