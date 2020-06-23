    23 июня 2020, 17:29

    Семьям с детьми до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей в июле

    Андрей Иванов, Дамир Матюхин

    Президент России Владимир Путин предложил выплатить еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет. Тем, кто получил первую выплату, вторую вышлют автоматически.
    Семьям с детьми до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей в июле

    «Предлагаю в июле еще раз выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет», — заявил Путин во время обращения к россиянам.

    Президент подчеркнул, что семьи, где оба родителя остались без работы, продолжат получать по три тысячи рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице до конца лета.

    Российские власти этой весной запустили беспрецедентный по объему выделенных средств и охвату помощи пакет поддержки людей и экономики.

    «Мы смогли это сделать, благодаря накопленным резервам и стабильным макроэкономическим показателям», — сказал Путин.

    Ранее российский лидер заявил, что ограничительные меры, которые приняли в России из-за пандемии коронавируса, помогли сохранить человеческие жизни. Он поблагодарил медиков и волонтеров и отметил, что государство продолжит поддерживать работников здравоохранения.