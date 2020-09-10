Семьям погибших во время тайфуна «Майсак» выплатят по 300 тысяч

Власти Приморья выплатят семьям погибших из-за тайфуна «Майсак» по 300 тысяч рублей. Из-за стихии погибли три человека.

Выплата будет разовая, ее могут получить супруги, состоящие в зарегистрированном браке, и родители погибших, а также несовершеннолетние дети, дети-инвалиды и обучающиеся на очных отделениях профобразовательных учреждений. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Приморья. По данным агентства, погибли три человека.

«Принято постановление правительства Приморского края об оказании финансовой помощи семьям погибших во время тайфуна „Майсак“», — сообщили в пресс-службе.

Тайфун «Майсак» обрушился на Приморский край 3 сентября. Порывы ураганного ветра в тот день достигали 43 метров в секунду. По словам главы краевого Минздрава Анастасии Худченко, 55 человек получили травмы и обратились за медицинской помощью. В Находке был введен режим ЧС.

Во время урагана к берегу прибило корейское рыболовецкое судно, а в другой бухте оказался плавучий кран. Кроме того, «Майсак» потопил грузовое судно под флагом Панамы около берегов Японии.