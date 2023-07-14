Общество 14 июля 2023, 22:20 Семьям погибших при возведении оборонительных рубежей выплатят по 5 млн рублей Президент Путин установил выплаты семьям погибших при создании оборонительных рубежей РИА «Новости»

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Семьям участников создания оборонительных рубежей в приграничных российских регионах станут выплачивать по пять миллионов рублей в случае их гибели. Указ о выплатах подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

При ранении таким гражданам выплатят по три миллиона рублей. Мера распространяется на Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую, Ростовскую области. Указ вступает в силу с момента его подписания.

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Ранее о строительстве оборонительной линии в Крыму рассказал глава региона Сергей Аксенов. По его словам, эти сооружения обеспечат безопасность крымчан. Он не стал раскрывать подробности строительства, но отметил, что все идет по плану.

В Белгородской области участникам батальонов территориальной обороны раздадут оружие. Это касается тех подразделений, которые расположены вдоль границы. Сейчас в состав теробороны Белгородчины входят около трех тысяч человек. Семь батальонов созданы на границе с Украиной.