Семьям погибших при крушении вертолета на Камчатке выплатят по 2 млн рублей
По два миллиона рублей получат семьи погибших при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке. Такую же сумму получат выжившие в авиакатастрофе.
«Члены экипажа и пассажиры потерпевшего крушение вертолета были застрахованы. Страховая компания выплатит семьям погибших пассажиров по 2 025 000 рублей. Пострадавшим в результате крушения пассажирам будет выплачено по два миллиона рублей», — сообщили в правительстве региона.
Семье погибшего члена экипажа страховая компания также выплатит два миллиона. Пострадавшим двум пилотам, которые находятся в реанимации, размер выплаты будет определен в зависимости от полученных травм.
Компенсацию также выплатит авиационное предприятие «Витязь-Аэро», которому принадлежал вертолет. Сейчас решается вопрос о ее размере семьям погибших и выжившим.
Вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на Камчатке 12 августа. На борту находились 13 туристов и три члена экипажа. Восемь человек спаслись. Вертолет лежит на глубине 145 метров. Его планируют поднимать с помощью понтонов. Предполагаемое место падения уже определено.