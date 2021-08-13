Семьям погибших при крушении вертолета на Камчатке выплатят по 2 млн рублей

По два миллиона рублей получат семьи погибших при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке. Такую же сумму получат выжившие в авиакатастрофе.

«Члены экипажа и пассажиры потерпевшего крушение вертолета были застрахованы. Страховая компания выплатит семьям погибших пассажиров по 2 025 000 рублей. Пострадавшим в результате крушения пассажирам будет выплачено по два миллиона рублей», — сообщили в правительстве региона.

Семье погибшего члена экипажа страховая компания также выплатит два миллиона. Пострадавшим двум пилотам, которые находятся в реанимации, размер выплаты будет определен в зависимости от полученных травм.

Компенсацию также выплатит авиационное предприятие «Витязь-Аэро», которому принадлежал вертолет. Сейчас решается вопрос о ее размере семьям погибших и выжившим.

Вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на Камчатке 12 августа. На борту находились 13 туристов и три члена экипажа. Восемь человек спаслись. Вертолет лежит на глубине 145 метров. Его планируют поднимать с помощью понтонов. Предполагаемое место падения уже определено.