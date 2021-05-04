Семьям погибшим и пострадавшим при крушении судна «Онега» в Баренцевом море выплатили в общей сумме более 40 миллионов рублей. Об этом на заседании правительственной комиссии рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко.

Заседание прошло в режиме видеоконференции, в нем приняли участие представители Минтруда, МЧС, МВД, Генеральной прокуратуры, Росрыболовства и Росморречфлота, а также главы двух регионов — губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Трагедия унесла жизни 17 человек. Правительство страны и администрации регионов приняли все меры по оказанию необходимой материальной и психологической помощи пострадавшим и семьям пропавших без вести моряков траулера „Онега“. Комиссия провела всестороннее расследование обстоятельств произошедшего, семьям в полном объеме оперативно проведены выплаты», — сказала Абрамченко.

Субъектами РФ, Фондом социального страхования, страховой компанией и работодателем семьям проведены выплаты на сумму более 40 миллионов рублей. Кроме того, ПФР организовал работу в части пенсионного обеспечения родственников погибших членов экипажа. Также кредитные организации списали и реструктуризовали кредитные обязательства погибших моряков и их близких.

Вице-премьер поручила Росрыболовству совместно с Минфином разработать меры по модернизации спасательных судов, которые позволят продолжить дежурства судов-спасателей на необходимом для обеспечения безопасности мореплавания уровне.

«Онега» затонула 28 декабря 2020 года. Спасены были только два члена экипажа, 17 моряков считаются пропавшими без вести. Следствие полагает, что причиной затопления судна явился комплекс нарушений безопасности эксплуатации морского транспорта.