Семьям погибших на танкере в Находке выплатят по миллиону рублей

Компания-судовладелец «Наяда», в чьем ведении находится танкера «Залив Америка», выплатит по миллиону рублей семьям погибших моряков. Об этом сказано в официальном заявлении компании.

«Компания-судовладелец выплатит семьям погибших по 1 млн руб. до 10.11.19. и возьмет на себя все расходы по организации погребения своих моряков», — говорится в сообщении компании.

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Кроме того, в заявлении указано, что жизни членов экипажа застрахованы на сумму 300 тысяч рублей, а ответственность судовладельца за гибель моряков — 30 тысяч долларов на каждого члена экипажа судна. отмечается, что эти деньги также будут выплачены семьям погибших через страховую компанию по завершении расследования.

В субботу, 2 ноября, в 08:00 по местному времени (01:00 по Москве) на танкере «Залив Америка» произошла детонация газа и прогремел взрыв. В момент хлопка на борту судна находились девять членов экипажа. В результате происшествия погибли три человека. Тела двух моряков уже достали из воды. Поиски третьего продолжаются.

По факту произошедшего следователи возбудили дело по части третьей статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц».