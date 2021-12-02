Семьям погибших и пострадавшим на «Листвяжной» пообещали квартиры

Кузбасский губернатор Сергей Цивилев сообщил, что власти выделят квартиры для родственников жертв и пострадавших на «Листвяжной». По словам главы региона, будет предоставлено более 40 квартир, передал ТАСС.

«Решаются сразу вопросы и обучения, и лечения. Я веду сам личный прием с каждым пострадавшим, уже за три дня 28 человек прошли через мой прием», — сказал Цивилев на совещании с президентом Владимиром Путиным.

Он также сообщил, что факт смерти 36 человек, чьи тела еще не удалось вытащить на поверхность, установлен через суд, чтобы семьи могли получать соответствующие выплаты без задержек. Четверо не стали подписывать судебные заявления, потому что, по словам Цивилева, хотят сперва увидеть своих близких.

В «Листвяжной» продолжили искать тела погибших людей. Было проведено несколько операций для безопасности работ: спасатели откачали воду из водосборника, пробурили скважины и подали в отработанное пространство азот.

Авария с задымлением произошла на шахте «Листвяжная» 25 ноября. На тот момент под землей находились 285 рабочих, 51 человек погиб.