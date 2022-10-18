Семьям мобилизованных выдали овощи в Якутске | 360°

Общество 18 октября 2022, 17:24 Семьям мобилизованных выдали овощи в Якутске

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В Якутске начал работать Центр поддержки семей участников СВО. Для них организована юридическая, психологическая, волонтерская помощь. Некоторым семьям уже выдали продуктовые наборы, состоящие из картофеля и капусты, написала «Политика сегодня».

Как сообщил мэр города Евгений Григорьев, семьи мобилизованных получат по 30 тысяч рублей помощи. Детям будет предоставляться бесплатное питание в школах и бесплатный проезд на транспорте, а взрослым — отсрочка платы за аренду жилья.

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Для участников СВО город закупит снаряжение и технические спецсредства.

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