Семьям мобилизованных предложили сделать бесплатный проезд в транспорте | 360°

Общество 26 октября 2022, 12:23 Семьям мобилизованных предложили сделать бесплатный проезд в транспорте

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Для членов семей мобилизованных граждан могут сделать бесплатным проезд в общественном транспорте. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, написал RT.

В своем письме к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову она написала, что необходимо сделать бесплатным проезд в общественном транспорте, а также в автобусах и электричках пригородных и внутрирайонных линий.

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Таким образом, по словам Волынец, власти могут поддержать семьи мобилизованных граждан.

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