Семья Заворотнюк опровергла слухи о предкоматозном состоянии

«Заголовки, с которыми сегодня выходит пресса, снова за гранью добра и зла. Примеры в карусели. И мы официально заявляем: нет, это неправда!!!» — написали родственники актрисы.

Журналистов попросили прекратить шабаш вокруг здоровья Заворотнюк Подробнее

Они также отметили, что «канал Mash регулярно публикует отвратительную ложь» — именно там появилась информация о предкоматозном состоянии Анастасии Заворотнюк.

Родственники актрисы попросили уважать их право на то, чтобы переживать тяжелые ситуации самостоятельно, без пристального любопытства СМИ. Они пристыдили журналистов, которые готовы на все, лишь бы узнать подробности о состоянии Заворотнюк.

Родственников поддержали подписчики Анастасии в комментариях под этим постом. Они также выразили надежду, что актриса сможет победить болезнь и поправиться.

О тяжелом состоянии актрисы стало известно в августе этого года. СМИ писали, что у Заворотнюк обнаружили четвертую стадию рака мозга.