«Мало ли что она там подцепила»: семья заберет 96-летнюю бабушку из больницы после теста на коронавирус
«Она не живет в больнице, ее доставили только неделю назад — это раз. А во-вторых, тест на коронавирус сделайте — и ее сразу же заберут», — заявил внук пациентки.
Он рассказал, что вчера разговаривал с главным врачом больницы и тот обещал решить ситуацию с тестом. С бабушкой мужчина тоже держит связь.
«Сейчас боятся все забирать, мало ли что она там подцепила. Как тест сделают, сразу же заберем», — сказал он.
По словам внука, 96-летняя женщина попала в больницу после того, как потеряла сознание и упала в ванной.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил «360», что пациентка лежит в отделении нейрохирургии и уже прошла необходимое лечение. При этом родственники отказываются забрать ее домой, так как опасаются подхватить коронавирусную инфекцию. Руководство больницы обратилось за помощью в департамент соцобеспечения, но там ничем не смогли помочь в сложившейся ситуации. Сама женщина живет вместе с внуком в районе Люблино.