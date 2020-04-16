«Мало ли что она там подцепила»: семья заберет 96-летнюю бабушку из больницы после теста на коронавирус

Пожилая женщина попала в одну из столичных больниц после того, как потеряла сознание. Медики вылечили пациентку, но родственники не хотят ее забирать, пока не сделают тест на коронавирус. Ее внук заверил «360», что бабушку заберут, как только придет отрицательный результат.

«Она не живет в больнице, ее доставили только неделю назад — это раз. А во-вторых, тест на коронавирус сделайте — и ее сразу же заберут», — заявил внук пациентки.

Он рассказал, что вчера разговаривал с главным врачом больницы и тот обещал решить ситуацию с тестом. С бабушкой мужчина тоже держит связь.

«Сейчас боятся все забирать, мало ли что она там подцепила. Как тест сделают, сразу же заберем», — сказал он.

По словам внука, 96-летняя женщина попала в больницу после того, как потеряла сознание и упала в ванной.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил «360», что пациентка лежит в отделении нейрохирургии и уже прошла необходимое лечение. При этом родственники отказываются забрать ее домой, так как опасаются подхватить коронавирусную инфекцию. Руководство больницы обратилось за помощью в департамент соцобеспечения, но там ничем не смогли помочь в сложившейся ситуации. Сама женщина живет вместе с внуком в районе Люблино.