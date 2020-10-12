Семья «воскресшего» после похорон мужчины из Кузбасса потребует компенсации

Жители кузбасского села Шабаново похоронили закрытый гроб, в котором должен был лежать их умерший от COVID-19 престарелый родственник из дома-интерната. Дедушка оказался жив — его выписали из больницы с чужим паспортом. Внучка «усопшего» возмутилась из-за такой халатности и теперь будет добиваться компенсации.

«Я понимаю, старый человек… Это же не мебель привезли, напутали», — рассказала женщина.

Она добавила, что гроб перед похоронами не вскрывали, так как у «покойного» выявили COVID-19. Теперь ни она, ни другие родственники не знают, кого закопали на территории семейного захоронения и было ли вообще тело в гробу.

«Тут мы „похоронили“ дедушку и не знаем, кто тут сейчас находится. <…> Во-первых, нам нужно восстановить документы, во-вторых — найти тех, кто виновен в этой ситуации. И, естественно, [компенсировать] наши моральные и материальные затраты», — рассказала внучка.

Ранее местные СМИ сообщили, что двух пациентов из этого дома-интерната положили в больницу с COVID-19, а потом одного из них выписали с чужим паспортом. То, что пенсионер на самом деле жив, выяснилось спустя неделю после похорон. Прокуратура начала расследование этого дела. Региональное Министерство здравоохранения начало проверку.