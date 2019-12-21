Семья узнала в пациентке психушки родственницу. Девушка потерялась 16 лет назад

Девушка из Томска пропала в 2003 году после того, как вышла из больницы. Она потерялась из-за провалов в памяти, когда еще была подростком. Каким-то образом подросток добрался до Красноярска. В этом городе несовершеннолетняя стояла на улице и смотрела на витрину магазина. На вопросы продавцов не отвечала, поэтому те вызвали милицию. Выяснилось, что девушка ничего о себе не помнит. В базах тоже не было никаких сведений про Юлю. Врачи обследовали пострадавшую и направили в диспансер, где она и провела 16 лет.

Источник фото: Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям по Красноярскому краю

Найти родственников помогли волонтеры регионального подразделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Красноярскому краю. В феврале с ними связались знакомые, которые узнали о судьбе девушки. Они предложили распространить информацию о пациентке из психдиспансера. Тогда волонтеры обратились за помощью в полицию, где им предоставили данные: когда и при каких обстоятельствах нашли девушку 16 лет назад. Добровольцы разместили всю эту информацию в соцсетях.

«Буквально только сейчас ориентировка попалась на глаза родственникам, они узнали ее», — рассказала Василишина.

Руководительница связалась с девушкой, та назвала ей имена братьев и других родственников. После этого Василишина созвонилась с сестрой Юли, все данные совпали.

Теперь пациентка психиатрической больницы вновь вернется в семью. Родственники сейчас восстанавливают документы, потому что Юле сейчас 32 года, а потерялась она в 14 лет.