Сергей Шойгу нарядил елку

Министр обороны Сергей Шойгу встретит 2020 год в кругу семьи в Туве. Об этом сообщила его дочь Ксения Шойгу.

Ксения Шойгу поделилась в своем Instagram-аккаунте @ksenia_shoigu фотографией того, как они готовятся к Новому года. На снимке министр обороны стоит рядом с украшенной елкой.

«А Новый год мы встречаем на малой родине! Вместе наряжать елку — тоже обязательная приятная семейная традиция», — написала Ксения Шойгу.

Она поздравила своих подписчиков с наступающим Новым годом, пожелала успехов, добра и уюта.