Об этом «360» рассказал адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский. Он пояснил, что 22 сентября встретился с семьей погибшего — в это время они приняли «ряд очень важных решений».

Одно из них — создание Фонда имени Сергея Захарова для оказания материальной помощи семьям погибших и пострадавшим в результате ДТП Александр Добровинский.

Добровинский отметил, что поддерживает решение родственников погибшего. Он подчеркнул, что каждый месяц сотни семей в России страдают от таких трагедий, многие нуждаются в помощи, которую неоткуда получить.

«Мы с Захаровыми уверены, что этот фонд станет для многих россиян опорой и местом, где всегда можно будет получить поддержку. Наша инициативная группа только приступает к созданию вышеуказанного фонда, и мы будем благодарны всем желающим за оказание любой помощи», — отметил Добровинский.

Защитник также выразил надежду, что фонд сможет привлечь внимание знаменитостей к этой проблеме.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. Актер сел за руль в нетрезвом состоянии, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фургоном курьера Сергея Захарова. Из-за полученных травм мужчина скончался в больнице через несколько часов. Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил Михаила Ефремова к восьми годам в колонии общего режима, а также лишил водительских прав на три года и обязал выплатить моральную компенсацию в размере 800 тысяч рублей старшему сыну Захарова. Актер будет обжаловать приговор.