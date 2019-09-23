Семья с ребенком-инвалидом в Челябинской области осталась без дома из-за пожара

Пенсионеры из Копейска, которые воспитывают внука-инвалида, остались без крыши над головой. Из-за пожара в соседском гараже их дом практически полностью сгорел. Погорельцы обратились в администрацию, однако, по их словам, все, что им предложили, — это тесную комнату в общаге.

Дом семьи пенсионеров из Копейска вспыхнул ночью — пламя перекинулось от соседского гаража, владелец которого, по словам очевидцев, сбежал после пожара — он якобы просто уехал из города.

«Этот дом мы взяли из-за ребенка-инвалида, чтобы легче было гулять выходить. Мы строители с мужем, строили этот дом, строили его. Могли бы его продать», — рассказала хозяйка сгоревшего дома Земфера Фаттахова.

Источник фото: телеканал «360»

В семье пенсионеров-погорельцев сразу два инвалида — дочь и внук. Дочь — глухая и изъясняется языком жестов, а внук родился с ДЦП. Ему нанесли травму при родах, он еле выжил, но теперь не может ходить и говорить. В доме сгорели все его лекарства, коляски и тренажеры.

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К счастью, в огне никто не погиб. Даже домашний кот Рома остался цел. Отец семейства Талгат Фаттахов подсчитывает убытки. Мебель, признается мужчина, не самое главное, но вот крыша стоит очень дорого.

В доме теперь нет ни света, ни газа. Погорельцам активно помогают соседи: разбирают завалы, дают денег, дарят свою одежду и необходимые вещи. От властей, говорят пенсионеры, нет никакой помощи.

«Из администрации никакую помощь не предлагали, никто не приходил, хотя мы тут находимся все время», — говорит Земфера Фаттахова.

Источник фото: телеканал «360»

По словам хозяйки, семье с двумя инвалидами предложили комнату в общаге площадью 16 квадратных метров. Правда и это только на один год, говорит Земфера. За это время они якобы должны будут успеть восстановить дом за свой счет. Единственный доход семьи — пенсия.

Сейчас семья с внуком-инвалидом живет в уцелевшей бане. Они рассчитывают только на помощь неравнодушных соседей.