Семья с ребенком-инвалидом в Челябинской области осталась без дома из-за пожара
Дом семьи пенсионеров из Копейска вспыхнул ночью — пламя перекинулось от соседского гаража, владелец которого, по словам очевидцев, сбежал после пожара — он якобы просто уехал из города.
«Этот дом мы взяли из-за ребенка-инвалида, чтобы легче было гулять выходить. Мы строители с мужем, строили этот дом, строили его. Могли бы его продать», — рассказала хозяйка сгоревшего дома Земфера Фаттахова.
В семье пенсионеров-погорельцев сразу два инвалида — дочь и внук. Дочь — глухая и изъясняется языком жестов, а внук родился с ДЦП. Ему нанесли травму при родах, он еле выжил, но теперь не может ходить и говорить. В доме сгорели все его лекарства, коляски и тренажеры.
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К счастью, в огне никто не погиб. Даже домашний кот Рома остался цел. Отец семейства Талгат Фаттахов подсчитывает убытки. Мебель, признается мужчина, не самое главное, но вот крыша стоит очень дорого.
В доме теперь нет ни света, ни газа. Погорельцам активно помогают соседи: разбирают завалы, дают денег, дарят свою одежду и необходимые вещи. От властей, говорят пенсионеры, нет никакой помощи.
«Из администрации никакую помощь не предлагали, никто не приходил, хотя мы тут находимся все время», — говорит Земфера Фаттахова.
По словам хозяйки, семье с двумя инвалидами предложили комнату в общаге площадью 16 квадратных метров. Правда и это только на один год, говорит Земфера. За это время они якобы должны будут успеть восстановить дом за свой счет. Единственный доход семьи — пенсия.
Сейчас семья с внуком-инвалидом живет в уцелевшей бане. Они рассчитывают только на помощь неравнодушных соседей.