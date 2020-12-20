Семья с двумя детьми пропала в Новосибирской области

В Новосибирской области пропала супружеская пара с двумя малолетними детьми. Они выехали из Ленинского района на автомобиле три дня назад и больше на связь не выходили.

«На данный момент установлено, что семья вылетела в Москву. Продолжаются мероприятия, направленные на установление их местонахождения. Обстоятельства, по которым граждане не выходят на связь, выясняются», — передает ТАСС слова представителя регионального управления МВД по Новосибирской области.

В группе поискового отряда «Лиза Алерт» по региону в объявлении написано, что женщине 30 лет, ее мужу — 28, одному ребенку пять лет, второму всего один год. В сообщении говорится, что семья выехала из области 17 декабря на автомобиле Cadillac Escalade. Однако сейчас пост помечен надписью: «По поиску стоп, проверка информации».

В начале декабря у звезды сериала «Улицы разбитых фонарей» Магдалины Бауровой пропал сын. По ее словам, 13-летний подросток вышел на прогулку 9 декабря и больше не выходил на связь. Актриса также добавила, что раньше мальчик не пытался сбежать из дома.