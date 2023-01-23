23 января 2023, 03:48
Семья рысей пришла к дому сотрудников заповедника на Камчатке
Сотрудники Кроноцкого заповедника сняли на видео целое семейство рысей
Сотрудники службы охраны Кроноцкого заповедника на Камчатке увидели сразу пять гулявших около дома рысей. Редких гостей запечатлели на видео госинспектор Алексей Ознобихин и Юлия Холодилова, сообщается в Telegram-канале Кроноцкого заповедника.
Семейство рысей состояло из взрослой самки, одного маленького и двух подросших котят. Еще одна особь убежала в лес. Возможно, это был отец семейства хищников.
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«Алексей побежал за фотоаппаратом, а я настраивала камеру смартфона. Вернувшись в дом, заметила, как в окно маленький рысенок подсматривает за жизнью инспекторов», — рассказала Холодилова.
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По словам инспекторов, патрулирующих окрестности Семячикского лимана, в 2023 году это была первая подобная встреча с рысями. В прошлом году сюда приходили две разные особи.
Похожий случай произошел в Башкирии. Медвежонок напугал жительницу села, которая встретила его случайно среди ночи. Женщина спаслась благодаря мужу. Мужчина спугнул медведя криками, животное убежало в лес.
Камчатка
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