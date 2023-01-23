Общество 23 января 2023, 03:48 Семья рысей пришла к дому сотрудников заповедника на Камчатке Сотрудники Кроноцкого заповедника сняли на видео целое семейство рысей

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Сотрудники службы охраны Кроноцкого заповедника на Камчатке увидели сразу пять гулявших около дома рысей. Редких гостей запечатлели на видео госинспектор Алексей Ознобихин и Юлия Холодилова, сообщается в Telegram-канале Кроноцкого заповедника.

Семейство рысей состояло из взрослой самки, одного маленького и двух подросших котят. Еще одна особь убежала в лес. Возможно, это был отец семейства хищников.

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«Алексей побежал за фотоаппаратом, а я настраивала камеру смартфона. Вернувшись в дом, заметила, как в окно маленький рысенок подсматривает за жизнью инспекторов», — рассказала Холодилова.

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По словам инспекторов, патрулирующих окрестности Семячикского лимана, в 2023 году это была первая подобная встреча с рысями. В прошлом году сюда приходили две разные особи.

Похожий случай произошел в Башкирии. Медвежонок напугал жительницу села, которая встретила его случайно среди ночи. Женщина спаслась благодаря мужу. Мужчина спугнул медведя криками, животное убежало в лес.