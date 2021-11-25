Семья погибшей во время урагана россиянки потребовала от УК 60 млн рублей

Моральную компенсацию в 60 миллионов рублей потребовали от управляющей компании в Норильске родственники женщины, которая погибла во время урагана. Это произошло еще в марте 2016 года.

О решении семьи погибшей жительницы Норильска обратиться в суд сообщило издание NGS24.ru со ссылкой на адвоката Руслана Абдуллаева, который представляет интересы потерпевших.

Женщине было 33 года. Она умерла, получив смертельные травмы от рухнувшей на нее кровли магазина. Покрытие снес ураганный ветер.

Абдуллаев уточнил, что родственники направили в суд два иска о компенсации морального вреда. Одно заявление на сумму 30 миллионов рублей поступило от матери горожанки, а второе — от имени несовершеннолетнего ребенка погибшей.

Помимо этого, по словам юриста, семья хочет добиться назначения до 2028 года ежемесячных выплат в размере 36 тысяч для ребенка в связи потерей кормильца. По этой же причине истцы хотят получить единовременную выплату в размере двух миллионов рублей.

Суд по делу о гибели жительницы Норильска прошел только весной этого года. Главный инженер и начальник ремонтно-эксплуатационного участка были приговорены к трем годам ограничения свободы каждый.