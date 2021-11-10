Семья одного из напавших на Романа Ковалева в московском метро принесла ему извинения

Родственники одного из участников нападения на Романа Ковалева в московском метро, принесли ему извинения. Об этом сообщил адвокат пострадавшего Евгений Корчаго.

«Сегодня у нас с Романом Ковалевым состоялась встреча с родственниками одного из нападавших (Залибекова Гасана). Гасан лично не бил Романа, но тем не менее он и не оттащил двух разъяренных пьяных отморозков, пытавшихся забить Романа ногами до смерти», — написал юрист у себя в Instagram.

Юрист уточнил, что перед Ковалевым извинились мать Залибекова, его родная сестра и двоюродный брат.

Мать Залибекова заявила, что осуждает поступок сына и сообщила, их семья готова оказать помощь Ковалеву, сообщил Telegram-канал Baza.

«Я хочу попросить прощения перед Романом. Перед его мамой обязательно, потому что я знаю, что такое сын», — сказала женщина.

Ковалев принял принесенные извинения. Сейчас он чувствует себя лучше, но впереди его ждет еще одна операция.

Драка, в которой тяжело пострадал москвич, произошла в вагоне метро на Арбатско-Покровской линии. Он заступился за девушку, за что на него набросились двое мужчин. Сейчас все участники нападения арестованы. Вину в содеянном признал только Магомедали Ханмагомедов. Ибрагим Мусалаев настаивает на том, что не бил Ковалева, он заявил о раскаянии и готовности возместить причиненный ущерб. Залибеков частично сознался в преступлении, признав, что не остановил избиение.