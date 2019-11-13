Семья обвиняемого в хакерстве Буркова не смогла нанять адвоката

Российское посольство направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова Подробнее

«В нашем МИД мне сказали выбрать адвоката из списка рекомендованных. Но услуги защитника в Америке стоят дорого, а у нас нет денег на это», — пояснила Буркова.

Ранее Государственный департамент США обвинили в «охоте» за россиянами по всему миру. Посольство РФ в Вашингтоне направило ноту протеста из-за экстрадиции Алексея Буркова из Израиля в Соединенные Штаты. Дипломатическая миссия России потребовала от американской стороны строгого соблюдения действующих двусторонних обязательств.