Семья обвиняемого в хакерстве Буркова не смогла нанять адвоката
Семья россиянина Алексея Буркова, которого США обвинили в хакерстве и экстрадировали из Израиля, не может оплатить услуги адвоката, сообщил сайт RT со ссылкой на его сестру Наталью Буркову.
Российское посольство направило США ноту протеста из-за экстрадиции БурковаПодробнее
«В нашем МИД мне сказали выбрать адвоката из списка рекомендованных. Но услуги защитника в Америке стоят дорого, а у нас нет денег на это», — пояснила Буркова.
Ранее Государственный департамент США обвинили в «охоте» за россиянами по всему миру. Посольство РФ в Вашингтоне направило ноту протеста из-за экстрадиции Алексея Буркова из Израиля в Соединенные Штаты. Дипломатическая миссия России потребовала от американской стороны строгого соблюдения действующих двусторонних обязательств.