    27 января 2020, 15:12

    Семья Михаила Хачатуряна решила доказать ложь в линии защиты сестер на пресс-конференции «360»

    Редакция сайта 360°

    Родственники Михаила Хачатуряна утверждают, что обнаружили ложь в линии защиты его дочерей. Свои аргументы они намерены обнародовать на пресс-конференции телеканала «360».

    Михаила Хачатуряна убили в Москве летом 2018 года. В расправе признались трое его дочерей. Они заявили, что не выдержали постоянных издевательств и насилия со стороны отца. На защиту девушек встали адвокаты и сторонники закона о домашнем насилии. Сестры заявляют, что никакого сговора для убийства отца не было. Адвокаты говорят о самообороне.

    Наира и Марина Хачатурян готовы доказать, что при расследовании были допущены нарушения. Они с родственниками считают, что сестры заранее задумали убийство Михаила. В ходе пресс-конференции представят версии убийства от Следственного Комитета, Генеральной прокуратуры, сестер Хачатурян и потерпевшей стороны.

    Участники пресс-конференции:

    — сестра Михаила Хачатуряна Наира Хачатурян;

    — сестра Михаила Хачатуряна Марина Хачатурян;

    — адвокат потерпевшей стороны Ольга Халикова;

    — адвокат потерпевшей стороны Георгий Чугаашвилли;

    — общественный деятель Алексей Лобарев;

    — старший научный сотрудник ФГУ «ГЦН социальной и судебной психиатрии имени В. П. Сербского» Лола Комарова.

    Время проведения:

    31 января. Начало пресс-конференции в 11:00, вход до 10:40.

    Место проведения:

    Москва, Зубовский бульвар, 4, телеканал «360».

    Аккредитация:

    до 17:00 30 января.

    Присылайте на электронную почту D.rasskazova@360tv.ru:

    Ф.И.О., дата рождения, данные паспорта.

    Для вноса и выноса техники — перечень техники с серийными номерами.