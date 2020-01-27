Семья Михаила Хачатуряна решила доказать ложь в линии защиты сестер на пресс-конференции «360»
Михаила Хачатуряна убили в Москве летом 2018 года. В расправе признались трое его дочерей. Они заявили, что не выдержали постоянных издевательств и насилия со стороны отца. На защиту девушек встали адвокаты и сторонники закона о домашнем насилии. Сестры заявляют, что никакого сговора для убийства отца не было. Адвокаты говорят о самообороне.
Наира и Марина Хачатурян готовы доказать, что при расследовании были допущены нарушения. Они с родственниками считают, что сестры заранее задумали убийство Михаила. В ходе пресс-конференции представят версии убийства от Следственного Комитета, Генеральной прокуратуры, сестер Хачатурян и потерпевшей стороны.
Участники пресс-конференции:
— сестра Михаила Хачатуряна Наира Хачатурян;
— сестра Михаила Хачатуряна Марина Хачатурян;
— адвокат потерпевшей стороны Ольга Халикова;
— адвокат потерпевшей стороны Георгий Чугаашвилли;
— общественный деятель Алексей Лобарев;
— старший научный сотрудник ФГУ «ГЦН социальной и судебной психиатрии имени В. П. Сербского» Лола Комарова.
Время проведения:
31 января. Начало пресс-конференции в 11:00, вход до 10:40.
Место проведения:
Москва, Зубовский бульвар, 4, телеканал «360».
Аккредитация:
до 17:00 30 января.
Присылайте на электронную почту D.rasskazova@360tv.ru:
Ф.И.О., дата рождения, данные паспорта.
Для вноса и выноса техники — перечень техники с серийными номерами.