Семья Михаила Хачатуряна решила доказать ложь в линии защиты сестер на пресс-конференции «360»

Родственники Михаила Хачатуряна утверждают, что обнаружили ложь в линии защиты его дочерей. Свои аргументы они намерены обнародовать на пресс-конференции телеканала «360».

Михаила Хачатуряна убили в Москве летом 2018 года. В расправе признались трое его дочерей. Они заявили, что не выдержали постоянных издевательств и насилия со стороны отца. На защиту девушек встали адвокаты и сторонники закона о домашнем насилии. Сестры заявляют, что никакого сговора для убийства отца не было. Адвокаты говорят о самообороне.

Наира и Марина Хачатурян готовы доказать, что при расследовании были допущены нарушения. Они с родственниками считают, что сестры заранее задумали убийство Михаила. В ходе пресс-конференции представят версии убийства от Следственного Комитета, Генеральной прокуратуры, сестер Хачатурян и потерпевшей стороны.

Участники пресс-конференции:

— сестра Михаила Хачатуряна Наира Хачатурян;

— сестра Михаила Хачатуряна Марина Хачатурян;

— адвокат потерпевшей стороны Ольга Халикова;

— адвокат потерпевшей стороны Георгий Чугаашвилли;

— общественный деятель Алексей Лобарев;

— старший научный сотрудник ФГУ «ГЦН социальной и судебной психиатрии имени В. П. Сербского» Лола Комарова.

Время проведения:

31 января. Начало пресс-конференции в 11:00, вход до 10:40.

Место проведения:

Москва, Зубовский бульвар, 4, телеканал «360».

Аккредитация:

до 17:00 30 января.

Присылайте на электронную почту D.rasskazova@360tv.ru:

Ф.И.О., дата рождения, данные паспорта.

Для вноса и выноса техники — перечень техники с серийными номерами.