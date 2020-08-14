Семья Михаила Дегтярева приехала к нему в Хабаровск

Михаил Дегтярев встретил жену и двоих сыновей в аэропорту Хабаровска. Они впервые прилетели к нему после назначения Дегтярева врио губернатора региона.

«Прилетели любимые мои», — подписал видео с встречи Дегтярев в своем аккаунте в Instagram.

Источник фото: Instagram

На кадрах видно, как врио главы региона ждет семью в терминале прилета аэропорта Хабаровска. В руках у Дегтярева цветы. Затем к чиновнику выходят жена и двое сыновей — подросток и малыш в коляске.

Ранее стало известно, что Дегтярев поддержал инициативу по передаче правительственной яхты школьникам Хабаровского края. Власти региона решили передать судно учащимся для использования в научных и экологических проектах. Конечно, только под присмотром взрослых. Ранее с просьбой отдать яхту обратились к властям Хабаровского края сами школьники. Вместе с руководством центра образования они записали и опубликовали ролик с предложением в Twitter.

Яхту «Виктория» использовали для правительственных встреч, а потом решили продать. Но даже после снижения цены в два раза покупатель не нашелся.