facebook_pixel
    14 августа 2020, 08:15

    Семья Михаила Дегтярева приехала к нему в Хабаровск

    Ксения Басырова

    Михаил Дегтярев встретил жену и двоих сыновей в аэропорту Хабаровска. Они впервые прилетели к нему после назначения Дегтярева врио губернатора региона.
    Семья Михаила Дегтярева приехала к нему в Хабаровск

    «Прилетели любимые мои», — подписал видео с встречи Дегтярев в своем аккаунте в Instagram.

    Семья Михаила Дегтярева приехала к нему в Хабаровск | Изображение 1
    Источник фото: Instagram

    На кадрах видно, как врио главы региона ждет семью в терминале прилета аэропорта Хабаровска. В руках у Дегтярева цветы. Затем к чиновнику выходят жена и двое сыновей — подросток и малыш в коляске.

    Ранее стало известно, что Дегтярев поддержал инициативу по передаче правительственной яхты школьникам Хабаровского края. Власти региона решили передать судно учащимся для использования в научных и экологических проектах. Конечно, только под присмотром взрослых. Ранее с просьбой отдать яхту обратились к властям Хабаровского края сами школьники. Вместе с руководством центра образования они записали и опубликовали ролик с предложением в Twitter.

    Яхту «Виктория» использовали для правительственных встреч, а потом решили продать. Но даже после снижения цены в два раза покупатель не нашелся.

    Новости SMI.FM