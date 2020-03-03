Семья Маликовых из Москвы требует деньги от благотворительного фонда

Многодетная семья Маликовых из Москвы обратилась в прокуратуру с требованием взыскать со столичного благотворительного фонда деньги, которые, как считают заявители, принадлежат им.

Благодетели разместили на своем сайте фотографии детей 29-летней Нины Маликовой, их у нее шестеро. Раз на ресурсе есть снимки, значит, должны быть и отчисления, уверена женщина.

Представитель организации заявил, что информация о семье опубликована в разделе «о проделанной работе», а у москвички слишком нездоровый аппетит.

Подробности в репортаже канала «360».