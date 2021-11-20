Семья мальчика из Якутии, который попросил у Путина корову, скоро ее получит
Глава Минсельхоза Якутии Атласов: семья из Якутии, обратившаяся к президенту Путину, получит грант на покупку коровы
Мальчик из Якутии дозвонился на прямую линию президента России Владимира Путина и попросил помочь его семье с покупкой коровы. Скоро они ее получат.
Об этом РИА «Новости» сообщил министр сельского хозяйства республики Александр Атласов. Он уточнил, что просьбу мальчика перенаправили в министерство.
В результате семье предложили принять участие в программе «Агростартап», чтобы получить грант на покупку коровы. Кроме того, им помогут с улучшением жилищных условий.
«Выяснилось, что Алеша проживает с тетей и ее сыном. Четыре года назад у них сгорел дом. Вопрос улучшения жилищных условий семьи взял под личный контроль исполняющий обязанности главы Чурапчинского улуса Степан Саргыдаев», — рассказал Атласов.
Также он похвалил мальчика за то, что тот заботится о семье, и пожелал им поскорее решить жилищные проблемы.