Семья мальчика из Якутии, который попросил у Путина корову, скоро ее получит

Мальчик из Якутии дозвонился на прямую линию президента России Владимира Путина и попросил помочь его семье с покупкой коровы. Скоро они ее получат.

Об этом РИА «Новости» сообщил министр сельского хозяйства республики Александр Атласов. Он уточнил, что просьбу мальчика перенаправили в министерство.

В результате семье предложили принять участие в программе «Агростартап», чтобы получить грант на покупку коровы. Кроме того, им помогут с улучшением жилищных условий.

«Выяснилось, что Алеша проживает с тетей и ее сыном. Четыре года назад у них сгорел дом. Вопрос улучшения жилищных условий семьи взял под личный контроль исполняющий обязанности главы Чурапчинского улуса Степан Саргыдаев», — рассказал Атласов.

Также он похвалил мальчика за то, что тот заботится о семье, и пожелал им поскорее решить жилищные проблемы.