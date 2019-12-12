Семья Лужкова приехала на прощание с ним в храм Христа Спасителя

В храме Христа Спасителя продолжается церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Проводить его в последний путь приехала вдова экс-главы города Елена Батурина вместе с двумя дочерьми.

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Семья Лужкова села рядом с его гробом, а присутствующие начали выражать свои соболезнования в связи с утратой.

Церемония прощания с бывшим мэром столицы началась утром 12 ноября в храме Христа Спасителя. Множество людей приносят цветы и ставят свечи за упокой.

В храм также приехали спикер ГД Вячеслав Володин вместе со своим первым заместителем Александром Жуковым, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, ректор МГУ Виктор Садовничий и другие.

Юрий Лужков умер 10 декабря. Он ушел из жизни в возрасте 83 лет в Мюнхене после плановой операции на сердце. По словам врача, причиной смерти стало открывшееся кровотечение во время хирургического вмешательства.

Лужков был мэром Москвы с 1992 по 2010 год. Похороны политика пройдут на Новодевичьем кладбище.