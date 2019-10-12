Семья Лизы Киселевой не захотела платить смертью убийце

Ирина Кулясова, тетя убитой Лизы Киселевой, сказала, что семья не хотела бы платить смертью за гибель ребенка. Так она прокомментировала петицию о снятии моратория на смертную казнь.

«Пожизненное, наверное, да. Про смертную казнь, чтобы этот случай стал прецедентом, наверное, я бы не хотела. Как сейчас многие пишут „смерть — за смерть ребенка“, мы бы этого не хотели», — сказала Ирина Кулясова RT.

Она также поблагодарила всех за «невероятный отклик и сплочение». В то же время женщина рассказала, что нашлись и критики, которые обвиняют семью в том, что они отпускали девочку одну. Кулясова заметила, что там ходят очень много детей, но «не повезло Лизе».

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Тело Лизы Киселевой нашли спустя почти двое суток после исчезновения девочки. Девятилетняя школьница из Саратова вышла из дома на занятия, но по дороге пропала.

Подозреваемый по этому делу — 35-летний местный житель Михаил Туватин. Он признался, что убил ребенка и оставил тело в гараже. Мужчину арестовали.