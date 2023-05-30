Общество 30 мая 2023, 16:49 Семья из Приморского края организовала детский лагерь для взрослых

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В Приморском крае появился лагерь для тех, кому уже исполнилось 18 лет, его организовали супруги Илья и Алеся. Об этом рассказал сайт «Мир 24».

Путевки в первую же смену детского лагеря для взрослых раскупили мгновенно. Люди захотели окунуться в ностальгию и детские воспоминания.

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«Мы так много проводили разных мероприятий, что как-то подумали: было бы здорово всех людей, которые к нам приходят, собрать вместе на несколько дней. Сначала хотели сделать палаточный лагерь, но потом решили, что на территории какой-то базы будет всем удобнее», — рассказала Алеся.

В лагере есть небольшие отличия от детского. Здесь нет разделения на отряды и принудительных мероприятий. Но также есть расписание, утро начинается не с зарядки, а с йоги, но пропустить ее можно. После завтрака отдыхающие расходятся по кружкам, адаптированных для взрослых.

В каждую смену набираю около 25 человек. Но длится она не три недели, а только три дня: с пятницы по воскресенье.

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