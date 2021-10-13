Семья из Подмосковья выиграла 20 миллионов в лотерею

Семья из Подмосковья смогла превратить 200 рублей в 20 миллионов. Марина и Виталий купили билет моментальной гослотереи с дизайном «Русское лото» и выиграли рекордную сумму.

Марина Кузнецова признается, что часто участвует в розыгрышах и даже выигрывает. Правда, раньше ее призовые были скромными. В то, что можно выиграть миллионы, всего лишь стерев монеткой защитный слой на лотерейном билете российских государственных лотерей, Кузнецовы конечно, не верили.

«Неужели такое бывает?» — немой вопрос повис в воздухе, когда женщина с сыном увидели счастливую числовую комбинацию, сулившую большой выигрыш.

Фортуна целует оптимистов

По словам Марины, это был самый обычный день. Они с сыном Виталием отправились за покупками. Традиционно остановились у киоска сети «Лотереи Москвы», расположенного рядом с продуктовым магазином, и купили билет бестиражной, или, как ее еще называют, моментальной лотереи с дизайном «Русского лото» (распространяется «Столото», входящим в империю Армена Саркисяна), потратив на него всего 200 рублей.

«Я часто участвую в лотереях. Бывает, что и выигрываю небольшие суммы. В то, что можно выиграть таким образом миллионы, конечно, никогда не верила. Хотя на выигрыш и надеялась», — признается новоиспеченная лотерейная миллионерша.

Обычно Марина сразу же стирает защитный слой билета моментальной лотереи, прямо не отходя от киоска. В этот раз женщина торопилась за кормом для собаки — до закрытия магазина оставалось совсем мало времени. Поэтому она положила билет в сумку и наткнулась на него уже дома, когда разбирала пакеты с продуктами.

«В этот день мы с мамой вернулись домой к полуночи. Она отдала мне билет, и я начал стирать защитный слой. Когда в первых двух строчках все числа совпали, я увидел, что небольшую сумму точно выиграли. Дошел до третьей строки, и, на мое удивление, в ней тоже совпали числа. Я был в шоке, не сразу в это поверил», — вспоминает Виталий.

Кузнецовы живут в Московской области в собственном доме, который спроектировал и построил Виталий. По профессии он строитель, Марина работает горничной. Женщина гордится своим сыном, они вместе занимаются ландшафтным дизайном своего участка и создают комфорт в доме.

«У нас большой, красивый дом, сейчас мы занимаемся его внутренней отделкой. Ремонт съедает очень много денег, благодаря выигрышу финансовая проблема решена! Первым делом построим баню. Дальше займемся облагораживанием участка, выложим дорожки. Пришло время воплощать мечты в реальность», — делится планами счастливая Марина, в одночасье ставшая миллионером.

На кону 80 миллионов рублей

Кузнецовы пожелали участникам лотерей не терять надежду и верить в свою удачу. Шанс выиграть миллионы есть у каждого жителя России. Кстати, в билетах моментальных лотерей с дизайном «Русское лото» еще остались не разыгранными призы на общую сумму более 80 миллионов рублей.

В каких лотереях принимать участие, каждый решает сам. В нашей стране есть два вида лотерей — тиражные и бестиражные (они же моментальные). Моменталки отличаются от тиражных лотерей скоростью получения результата и простотой правил. Чтобы узнать свой исход, нужно просто стереть защитный слой и тут же узнать — выигрышный твой билет или нет. В случае с тиражными лотереями нужно дождаться, когда пройдет конкретный тираж, на который был куплен билет, ведь выигрыш зависит от числовой комбинации, которая становится известна только в ходе проведения тиража.

Стоимость билетов моментальных лотерей варьируется от 20 до 500 рублей. В прошлом году выигрышными стали более 12,5 миллиона билетов бестиражных гослотерей на общую сумму свыше 780 миллионов рублей. В истории всероссийских государственных лотерей 20-миллионный выигрыш Кузнецовых стал рекордным среди всех выигрышей в моментальных лотереях.

Играй, инвестируй, помогай

Лотереи — это одно из древнейших изобретений человечества. Первые упоминания о подобном виде развлечений упоминаются в древнегреческих мифах, а также в летописях Древнего Рима и Китая. Что интересно, даже в те далекие времена лотереи существовали в виде некоего синтеза всенародного развлечения и одновременного сбора средств на благотворительность или государственные проекты. Знаменитые на весь мир объекты, такие как Великая Китайская стена, Лондонский акведук, Британский музей, множество больниц и дорог появились благодаря лотереям.

В советские годы на средства от лотерей, в том числе самого популярного «Спортлото», были построены многие крупные спортивные объекты к домашней «Олимпиаде-80». Эта практика сохранилась и сегодня. Только в 2020 году перечисленные в бюджет целевые отчисления от государственных лотерей в поддержку спорта составили 2,4 миллиарда рублей. Всего по итогам прошлого года в бюджет страны было перечислено 6,7 миллиарда рублей общих отчислений от лотерейной деятельности (включая целевые отчисления).

На конец первого полугодия текущего года накопительный объем целевых отчислений от лотерейной деятельности в бюджет страны составил более 16 миллиардов рублей, а общие отчисления и сборы (включая целевые) накопительным итогом уже превысили 33 миллиарда рублей.

В советские годы в лотереи было вовлечено 70% населения, но с развалом страны угас интерес и к розыгрышам. И на это были свои причины. С одной стороны, у людей не было лишних денег и они экономили каждую копейку. С другой, на этом рынке появилось много мошенников. Наводить порядок в этой отрасли государство стало перед домашней сочинской Олимпиадой. Оно взяло на себя ответственность за прозрачность и честность проведения розыгрышей, а также за выплату выигрышей. В нашей стране с 2014 года законодательно запрещены негосударственные лотереи, при этом организаторами всех государственных выступают два министерства — финансов и спорта. Розыгрыши проводятся под надзором федеральной налоговой службы.

Крупнейшим брендом, под которым распространяются билеты государственных лотерей, на сегодняшний является «Столото». Эта компания принадлежит многопрофильному российскому холдингу S8 Capital, владельцем которого является бизнесмен Армен Меружанович Саркисян. В 2021 году компания присоединилась к системе налогового мониторинга, предоставив доступ к витрине данных — единому цифровому пространству для информационного взаимодействия с ФНС. Кроме лотерейной индустрии, где компания Саркисяна является не организатором лотерей, а распространителем, развивая технологии и инфраструктуру под их дистрибуцию, в холдинг S8 входит несколько других бизнесов: это известные спортивные СМИ Sport24.ru, агрегатор страховых продуктов «Страховка.ру», мобильный оператор Next Mobile, сервис сравнения цен Price.ru.

Приобрести билеты гослотерей под брендом «Столото» можно во всех субъектах Российской Федерации — от Калининграда до Хабаровска. Всего более 100 000 точек продаж, в 45 000 из которых можно получить выигрыш. Также принять участие в гослотереях можно онлайн — при помощи сайта лотерейного интернет-супермаркета www.stoloto.ru или мобильного приложения «Столото». А если вам не повезло с билетом и он оказался несчастливым, не расстраивайтесь. Потраченные на него деньги станут вашим скромным вкладом в развитие спорта в нашей стране. Возможно, именно в вашем родном городе на средства, вырученные от лотерей, появится новый бассейн или стадион.