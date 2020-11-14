Семья из Ярославля присоединила к своей квартире чердак

Семья установила на площадке стеклянную перегородку. где разместила мебель и стиральную машину, а чердачные помещения переоборудовали под еще одну квартиру, установив для себя отдельный лифт.

С жалобой на самоуправство владельцев квартиры в суд обратились представители

Департамента государственного жилищного надзора Ярославской области. Они отметили, что чердак входит в общедомовое имущество, а перегороженная площадка на этаже мешает другим жителям дома.

Суд решил, что семья должна самостоятельно освободить помещения. Но мать и сын делать этого не спешили. Тогда в дело пришлось вмешаться приставам. В присутствии понятых они срезали замок с двери чердака. Это заставило семью вынести оттуда все вещи.

После этого сын самостоятельно снес перегородку на лестничной площадке Права собственников многоквартирного дома восстановили.