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    14 ноября 2020, 01:21

    Семья из Ярославля присоединила к своей квартире чердак

    Анатолий Минкин

    Оригинальным способом устроила себе расширение жилплощади семья из Ярославля. Мать и сын воспользовались тем, что живут на последнем этаж многоквартирного дома и захватили чердак. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.
    Семья из Ярославля присоединила к своей квартире чердак

    Семья установила на площадке стеклянную перегородку. где разместила мебель и стиральную машину, а чердачные помещения переоборудовали под еще одну квартиру, установив для себя отдельный лифт.

    С жалобой на самоуправство владельцев квартиры в суд обратились представители

    Департамента государственного жилищного надзора Ярославской области. Они отметили, что чердак входит в общедомовое имущество, а перегороженная площадка на этаже мешает другим жителям дома.

    Суд решил, что семья должна самостоятельно освободить помещения. Но мать и сын делать этого не спешили. Тогда в дело пришлось вмешаться приставам. В присутствии понятых они срезали замок с двери чердака. Это заставило семью вынести оттуда все вещи.

    После этого сын самостоятельно снес перегородку на лестничной площадке Права собственников многоквартирного дома восстановили.