Брошенную московской семьей бабушку отправят в пансионат. Родственники испугались коронавируса
«Родственники действительно не хотят забирать ее из больницы. Поэтому, как только женщина будет выписана, она сможет поехать в пансионат ветеранов труда, куда ранее ей была оформлена путевка», — рассказали РИА «Новости» в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.
Собеседник агентства добавил, что ранее специальная комиссия департамента установила, что пенсионерке необходимы посторонний уход, опека и защита. В связи с пандемией все учреждения соцзащиты Москвы закрыты на прием новых постояльцев, но для 96-летней женщины сделают исключение. Ее поместят на 14-дневный карантин.
Пенсионерка лечилась в отделении нейрохирургии в городской клинической больнице № 13. Сейчас ее перепрофилируют в коронавирусный стационар, поэтому пациентку перевели в ГКБ имени Юдина.
За минувшие сутки в России зафиксировали 4070 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в РФ теперь насчитывается 32 008 инфицированных. 273 человека умерли от COVID-19.