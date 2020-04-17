Брошенную московской семьей бабушку отправят в пансионат. Родственники испугались коронавируса

Родственники отказались забирать 96-летнюю москвичку домой после лечения в больнице. Они испугались коронавируса. Теперь ее переведут в пансионат.

«Родственники действительно не хотят забирать ее из больницы. Поэтому, как только женщина будет выписана, она сможет поехать в пансионат ветеранов труда, куда ранее ей была оформлена путевка», — рассказали РИА «Новости» в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Собеседник агентства добавил, что ранее специальная комиссия департамента установила, что пенсионерке необходимы посторонний уход, опека и защита. В связи с пандемией все учреждения соцзащиты Москвы закрыты на прием новых постояльцев, но для 96-летней женщины сделают исключение. Ее поместят на 14-дневный карантин.

Пенсионерка лечилась в отделении нейрохирургии в городской клинической больнице № 13. Сейчас ее перепрофилируют в коронавирусный стационар, поэтому пациентку перевели в ГКБ имени Юдина.

За минувшие сутки в России зафиксировали 4070 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в РФ теперь насчитывается 32 008 инфицированных. 273 человека умерли от COVID-19.