    18 декабря 2019, 17:57

    Семья хоккеиста Зайцева пообещала новые доказательства недостойного поведения экс-супруги

    Иван Степанов, Юлия Булыгина

    Отец хоккеиста Никиты Зайцева пообещал представить доказательства недостойного поведения бывшей супруги сына. Пара сейчас пытается через суд решить судьбу детей.
    Семья хоккеиста Зайцева пообещала новые доказательства недостойного поведения экс-супруги

    Хоккеист клуба НХЛ «Оттава Сенаторз» Никита Зайцев обвинил свою бывшую жену Маргариту в изменах и забрал у нее детей в конце ноября. После этого Игорь Зайцев, отец хоккеиста, предоставил «360» видео, на которых девушка не обращает внимание на плачущего ребенка, зато проводит время в обществе неизвестного мужчины, который употребляет наркотики.

    В ответ Маргарита прошла тест на наркотики и заявила в интервью изданию Super, что намерена забрать детей у свекра, для семьи которого они только игрушки. По ее словам, она не употребляла наркотики, а мужчина, попавший в кадр, является ее молодым человеком, с которым она начала отношения после расставания с Никитой.

    «Она заявляет, но не подтверждает фактами, а у нас есть факты. Она врет, и все это мы покажем и расскажем», — сказал Игорь Зайцев «360».

    Он также опроверг слова Маргариты о том, что они бросали детей для поездок в Канаду.

    «Это не соответствует действительности. Маргарита их бросала, когда уезжала в Лос-Анджеле», — добавил Зайцев и пообещал в ближайшее время раскрыть больше подробностей о жизни своей бывшей невестки.

    Маргарита и Никита Зайцев поженились в 2015 году, через год у них родилась первая дочь. После переезда в Торонто у них появилась еще одна девочка. В 2019 году стало известно, что Зайцевы решили развестись.