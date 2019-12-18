Семья хоккеиста Зайцева пообещала новые доказательства недостойного поведения экс-супруги

Хоккеист клуба НХЛ «Оттава Сенаторз» Никита Зайцев обвинил свою бывшую жену Маргариту в изменах и забрал у нее детей в конце ноября. После этого Игорь Зайцев, отец хоккеиста, предоставил «360» видео, на которых девушка не обращает внимание на плачущего ребенка, зато проводит время в обществе неизвестного мужчины, который употребляет наркотики.

В ответ Маргарита прошла тест на наркотики и заявила в интервью изданию Super, что намерена забрать детей у свекра, для семьи которого они только игрушки. По ее словам, она не употребляла наркотики, а мужчина, попавший в кадр, является ее молодым человеком, с которым она начала отношения после расставания с Никитой.

«Она заявляет, но не подтверждает фактами, а у нас есть факты. Она врет, и все это мы покажем и расскажем», — сказал Игорь Зайцев «360».

Он также опроверг слова Маргариты о том, что они бросали детей для поездок в Канаду.

«Это не соответствует действительности. Маргарита их бросала, когда уезжала в Лос-Анджеле», — добавил Зайцев и пообещал в ближайшее время раскрыть больше подробностей о жизни своей бывшей невестки.

Маргарита и Никита Зайцев поженились в 2015 году, через год у них родилась первая дочь. После переезда в Торонто у них появилась еще одна девочка. В 2019 году стало известно, что Зайцевы решили развестись.