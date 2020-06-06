«Семья должна находиться в центре всех решений». Лахова объяснила поправки в Конституцию

Поправки в Конституцию о семьи означают призыв к действию для регионов и способствуют тому, чтобы эта тема стала в основе государственной политики. Об этом сказала председатель Союза женщин России Екатерина Лахова, комментируя предложения к изменению Конституции.

«У нас принята концепция семейной политики, правительственное постановление есть, но это как протокол о намерениях, и все зависит от того, насколько руководители региона будут понимать, что семья должна находиться в центре всех решений», — отметила Екатерина Лахова в разговоре с «360».

По ее мнению , сейчас со стороны международных институтов идет лоббирование интересов однополых браков, а властям бы очень хотелось, чтобы брак был между мамой и папой, между мужчиной и женщиной.

Еще одна поправка в Конституцию касается того, что должно быть в приоритете все, что касается детей.

Я считаю, что закрепление традиционной семьи, детей в основе государственной политики очень важно. К действиям фактически необходимо приступать всем руководителям региональной политики Екатерина Лахова.

Лахова отметила, что некоторые регионы по-прежнему не вкладывают деньги в развитие этого института, а семья требует системного подхода.

Голосование по изменению Конституции пройдет с 25 июня по 1 июля. Среди вынесенных на голосование поправок положение о том, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Кроме того, в проекте прописана защита института брака как союза мужчины и женщины.