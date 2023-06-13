13 июня 2023, 10:42
Семинар по финансовой грамотности для слабовидящих провели в Москве
Зяббарова: в Москве прошел семинар по финансовой грамотности для незрячих
Семинар по финансовой грамотности для незрячих и слабовидящих жителей столицы прошел в Российской государственной библиотеке при поддержке департамента финансов и департамента культуры, сообщила министр правительства Москвы Елена Зяббарова.
Мы будем стремиться к созданию в столице безбарьерной среды в области финансовой грамотности.
Елена Зяббарова
Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента финансов
На мероприятии прозвучали рекомендации, которые помогут незрячим и слабовидящим людям в магазинах, в онлайн-шопинге и других ситуациях. Юлия Крапивина, заместитель руководителя Центра финансовой грамотности Москвы, поделилась полезными советами с участниками семинара.
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Она напомнила, что людей с собакой-поводырем должны беспрепятственно пускать во все общественные места. При этом персонал в магазинах поможет людям с ограниченными возможностями снять товары с полок, положить в пакет, отнести на кассу и упаковать.
Идею проводить занятия для людей с ограниченными возможностями здоровья предложили на ежегодном городском конкурсе «Бюджет для граждан».
Обо всех мероприятиях по повышению финансовой грамотности в городе можно узнать на портале департамента финансов «Открытый бюджет города Москвы» и в одноименном телеграм-канале.
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