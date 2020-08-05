Семилетняя девочка спасла тонущего ребенка в Крыму
Семилетняя жительница Тулы Даша на отдыхе в Крыму спасла ребенка, который упал в бассейн и начал тонуть. Об этом сообщил Life.ru.
Даша рассказала, что толком не успела сообразить, что произошло: она просто испугалась за жизнь мальчика, поэтому тут же прыгнула в бассейн спасать его.
«Так как она хорошо умеет плавать, она ничего не испугалась, она испугалась только за Арсения и быстро оттолкала его к бортику бассейна», — пояснил папа девочки Евгений.