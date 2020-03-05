Семилетние двойняшки в Москве сбежали из дома после побоев

На юге Москвы, после избиения матери, из дома сбежали семилетние двойняшки. Следователи уже заинтересовались делом.

Как пишет Lentа.ru маленьких беглецов на улице 2 марта обнаружила прохожая. У мальчика были ссадины и ушибы в области головы. Позже выяснилось, что двойняшки из многодетной семьи. Мать воспитывает их одна, отец умер.

После случившегося дети не посещали детский сад. По некоторой информации, сейчас они живут у бывшего мужа их матери.

«Следователи проверят все изложенные в статье факты. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщила помощник руководителя СК по Москве Юлия Иванова.

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