Семилетнему ребенку с редким заболеванием требуются средства на пересадку костного мозга

Первоклассник Сергей Привалов любит рисовать, снимает видео для бога и мечтает завести кошку или собаку. С виду он самый обычный мальчик, с одной лишь разницей — у Сережи комбинированный первичный иммунодефицит, отягощенный синдромом Nemo.

Мама Сергея Елена Привалова пояснила, что костный мозг ее ребенка не вырабатывает иммунитет. Заболевание редкое, и в России такие случаи единичны. Правильный диагноз ребенку не могли поставить несколько лет. С рождения мальчика лечили от дерматита.

В 2,5 года он серьезно переболел ротавирусом, с температурой под 40 градусов. Спустя месяц у мальчика начался стоматит с некрозом ткани. Еще через пару недель Сережа заболел конъюнктивитом, потом перенес отит и воспаление легких. Провел в больнице несколько недель, но радость родителей после выписки была недолгой.

«После больницы вышли с полностью здоровым ребенком — в обед. А ночью опять с температурой 40 попали в больницу», — рассказала мама мальчика.

За полгода Сергея семь раз госпитализировали, кололи 13 курсов разных антибиотиков. А список диагнозов трехлетнего ребенка только увеличивался. Врачи не могли объяснить, почему он продолжает болеть. Через шесть месяцев начался еще и реактивный артрит: Сережа не мог двигаться, кричал от боли.

«Тогда я поняла, что в больнице его только лечат, но причину найти не могут, а это было уже просто страшно», — вспомнила Елена Привалова.

Сына она отвезла на прием к иммунологу. Ребенку сделали все необходимые анализы. Результаты пришли накануне Нового года. И оказались плохими. Семью ждало долгое обследование. Верный диагноз ребенку поставили, когда ему было четыре года. С тех пор Сережа принимает целый список препаратов. А главное — проходит терапию иммуноглобулинами. Нужные ему препараты в России закончились. Без лекарств состояние мальчика будет стремительно ухудшаться.

«Запасов у нас нет, мы вкололи последний иммуноглобулин 9 октября, следующая инъекция должна быть 7 ноября», — уточнила Елена.

Завезут ли нужные иммуноглобулины в Россию — неизвестно. Теперь спасти Сережу может только пересадка костного мозга. Жизненно необходимую операцию готовы сделать в американской клинике. Сережу там очень ждут, ведь прогнозы врачей неутешительны.

«Это надо делать сразу, срочно, иначе будет онкология, которая не поддается лечению», — сказала мама мальчика.

Сумма к сбору для семьи неподъемная — 112 миллиона рублей. За полтора года с помощью фондов удалось собрать всего шесть миллионов.

Источник фото: телеканал «360»

Вы можете спасти жизнь Сереже и подарить ему детство. Вот несколько способов: СМС с текстом «Сергей 300» на номер 3443, где 300 — любая сумма платежа через пробел (требуется подтвердить платеж). Мгновенную оплату можно произвести через страницу пожертвований, внести средства на сайте Благотворительного фонда имени Примакова или с помощью QR-пожертвования.