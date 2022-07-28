Семилетней девочке пришили отрубленный палец в Ленобласти

Микрохирурги Санкт-Петербургского государственного медицинского педиатрического университета пришили палец семилетней девочке, которую брат случайно ударил топором. Об этом написали «Невские новости».

Накануне в поселке имени Морозова родители девочки отвлеклись на дачные работы. В этот момент брат ударил ее топором. Медики диагностировали ребенку рубленую рану дистальной фаланги второго пальца и неполную травматическую ампутацию фаланги третьего пальца.

«Выполнена хирургическая обработка раны, проведен остеосинтез с пластикой местными тканями кожи. Сейчас ребенок получает антибиотики, мы делаем перевязки», — уточнил детский хирург Михаил Азаров.