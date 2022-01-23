Стоимость ипотеки для россиян выросла в декабре до семилетнего максимума

Стоимость ипотечного кредита в России в декабре 2021 года до 13,2%, достигнув семилетнего максимума. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на бюро кредитных истории «Эквифакс».

Ранее подобный рост отмечался в 2014–2015 годах. Он оказался обусловлен повышением ключевой ставки рефинансирования.

«Многие кредиторы уже повысили ставки по основным программам кредитования до двузначных значений», — сообщили аналитики бюро. Они отметили, что некоторые кредитные организации уже повысили ставку до двухзначного значения.

Также бюро отметило, что на фоне повышения ставки россияне стали меньше брать кредитов на приобретение недвижимости. За декабрь средний размер ипотеки снизился на 13,5% или 530 тысяч рублей. Срок кредита также сократился на 2%, до 17 лет и 5 месяцев.

Ранее аналитик Александр Осин предупредил россиян, что ипотечные ставки в 2022 могут вырасти до 16%.